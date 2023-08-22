Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в какой валюте начнет выдавать кредиты банк БРИКС

Русефф: банк БРИКС намерен начать кредитование в валютах Бразилии и ЮАР

close
100%
James Oatway/Reuters

Новый банк развития БРИКС планирует начать выдавать кредиты в южноафриканской и бразильской валютах. Об этом глава банка и бывший президент Бразилии Дилма Русефф заявила в интервью газете Financial Times.

По ее словам, такая мера нужна для снижения зависимости от доллара США и создания многополярной международной финансовой системы.

«Наша цель — достичь того, чтобы около 30% всех кредитов, которые мы предоставляем... предоставлялись в национальной валюте», — сказала Русефф.

Она уточнила, что банк БРИКС выпустит долговые обязательства в рандах для кредитования в ЮАР и сделает «то же самое в Бразилии с реалами». По словам Русефф, банк попытается провести валютный своп или выпуск долговых ценных бумаг.

По информации Financial Times , банк БРИКС уже предоставляет кредиты в китайских юанях.

Сейчас банк «рассматривает заявки на членство примерно из 15 стран и, вероятно, одобрит прием четырех или пяти», отметила Русефф, не назвав их.

НБР был создан в 2014-2015 годах Россией, Бразилией, Индией, Китаем, Южной Африкой, его штаб-квартира находится в Шанхае. В июне Египет, ОАЭ и Уругвай стали членами НБР. Свое намерение присоединиться к банку высказывали Аргентина, Саудовская Аравия и Гондурас.

Ранее Русефф в «X» (бывший Twitter) написала, что банк БРИКС пока не рассматривает новые проекты в России на фоне западных санкций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях