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Россиянам назвали три правила накопления сбережений

Экономист Беляев посоветовал россиянам откладывать 10% дохода

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Откладывать деньги следует в любом случае, а минимальная подушка безопасности должна составлять один-два оклада. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, назвав три правила накопления сбережений.

«Первое железное правило — вы должны для себя решить, что вы откладывать будете. Второе — откладывать надо не в ущерб текущему потреблению. Считается, что совершенно безболезненно для любого дохода (если это не прожиточный минимум) можно откладывать 10%», — отметил экономист.

Третье правило — эти 10% нужно откладывать в первоочередном порядке, при получении зарплаты, добавил Беляев.

По мнению экономиста, проще всего открыть счет в банке, чтобы начать копить деньги. Сбережения россиян до 1,4 млн рублей остаются застрахованными в случае отзыва лицензии у банка, напомнил Беляев. Поэтому, если у человека больше денег, эксперт посоветовал открывать счета в нескольких банках, разделив сумму сбережений.

Для долгосрочных инвестиций можно выбрать золото, считает Беляев. Цены на драгметалл будут расти в долгосрочной перспективе, уточнил он. Также экономист предостерег от вложения денег в финансовые пирамиды и криптовалюты.

Накануне опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что у 68% россиян нет сбережений.

Ранее сообщалось об увеличении спроса россиян на рублевые вклады.

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