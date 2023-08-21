Китай резко уменьшил закупки нефти в России и Саудовской Аравии

Китай в июле значительно снизил объемы импорта нефти из России и Саудовской Аравии, которые являются крупнейшими поставщиками этого сырья для КНР. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы КНР.

По данным китайской таможни, закупки российской нефти в прошлом месяце сократились на 23,2% по сравнению с июнем — до 8,07 млн тонн. Экспорт из Саудовской Аравии за тот же период уменьшился на 28,4% — до 5,65 млн тонн.

В результате среднесуточный объем поставок из РФ упал с 350 тыс. до 260 тыс. тонн, из Саудовской Аравии — с 264 тыс. до 182 тыс. тонн. Частично выпавшие объемы компенсировали поставки из Ирака, Омана, Анголы и Кувейта, уточняет Интерфакс.

В целом импорт нефти Китаем в июле сократился на 16,1% относительно июня — до 43,69 млн тонн. Это минимальный показатель с начала 2022 года.

По мнению аналитиков, причиной резкого снижения импорта стало то, что ранее Китай активно наращивал запасы нефти, а теперь вынужден сокращать закупки из-за переизбытка ресурсов. Рост китайской экономики остается ключевым фактором для мирового спроса на нефть.

В то же время Китай импортирует рекордные объемы нефти из Ирана.

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