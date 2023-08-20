Каждый пятый россиянин работает неофициально

В России продолжает сокращаться доля теневой занятости — работы без официального оформления трудовых отношений. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

В первом полугодии 2023 года в теневом секторе был задействован каждый пятый работающий россиянин, или 21,9%.Это на 2,1 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Таким образом, несмотря на все сложности, вызванные санкциями и экономическим кризисом, черный рынок труда в стране продолжает сокращаться, сказано в исследовании.

Основная причина этой позитивной тенденции, по мнению экспертов, — рост правовой грамотности населения и стремление людей к большей стабильности. Работники начинают ценить гарантии, которые дает официальное трудоустройство. Кроме того, сегодня подоходный налог в 13% не кажется чрезмерным бременем, приводит данные «Известия».

Тем не менее 21,9% теневиков — это все еще очень высокий показатель для России. Миллионы людей остаются вне правового поля, а их зарплаты не пополняют бюджет страны.

Чаще всего «в тени» оказывается молодежь 18-24 лет — трудоустроиться официально им сложнее из-за отсутствия опыта. Также среди теневиков много приезжих в крупные города. На частных предприятиях доля неформальной занятости достигает 29%.

Эксперты полагают, что в ближайшие годы численность теневиков будет сокращаться и дальше. Главная причина — растущий дефицит рабочих рук в России, который вынуждает работодателей предлагать официальное трудоустройство с полным соцпакетом.

Компании вынуждены конкурировать за сотрудников, в том числе за счет хороших условий работы. Кроме того, многие активно сотрудничают с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, что тоже уменьшает сферу теневых гонораров.

Впрочем, ситуация сильно различается по регионам. Если в целом по России теневая занятость снизилась до 21,9%, то на Северном Кавказе этот показатель все еще держится на уровне 38%, отмечают «Известия».

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