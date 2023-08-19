Швеция пообещала Украине €500 млн и насосы для питьевой воды

Швеция намерена предоставить Украине €500 млн на восстановление. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Кроме военной поддержки, Швецией принята стратегия примерно на полмиллиарда евро на восстановление Украины на несколько лет. Это начальная сумма, к проекту может присоединиться также частный бизнес», — сказал он.

Никифоров также добавил, что Швеция планирует передать Украине и насосы для питьевой воды для пострадавших от разрушения Каховской ГЭС районов.

19 августа пресс-секретарь президента Украины заявлял, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически. По его словам, до предоставления самолетов остается три шага. В их числе тестирование истребителей, тренировка пилотов, политическое согласие и лишь потом предоставление самолетов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen шведского производства уже идет. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, он отметил, что Киев желает обсудить поставки самолетов.

19 августа также сообщалось, что Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской находится с визитом в Швеции. В ходе визита президент встретится с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

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