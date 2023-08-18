Эксперт предсказал рост стоимости жилья в новостройках на 8-10%

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин спрогнозировал рост цен на жилье в новостройках на 8-10% вследствие решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 12%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Осянина, рост цен достигнет этого уровня к концу 2023 года. Эксперт выразил мнение, что для привлечения покупателей в этих условиях застройщики постараются прибегнуть к скидкам и акциям.

Он предположил, что ставки ипотечного кредитования после решения Центробанка могут вырасти до 15-16% годовых, что увеличит спрос на программу льготной ипотеки под 8% годовых.

До этого экономист Валерий Корнеев заявил, что ставки по ипотеке снизятся к ноябрю-декабрю.

По мнению эксперта, в ближайшие два-три месяца потребителям лучше придерживаться стратегии выжидания. Именно через этот период экономическая ситуация в стране стабилизируется и Центральный банк России вернется к понижению ключевой ставки, считает Корнеев.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.