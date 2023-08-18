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Новые туристические маршруты появились в Арктике

Разработаны туристические маршруты через одно из самых северных сел в России

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Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Русское географическое общество (РГО) разработало новые туристические маршруты через село Хатанга в Красноярском крае, одном из самых северных населенных пунктов России, как сообщает директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО, Наталия Белякова, в интервью для «Известий».

В этом году РГО совместно с частными инвесторами разработал новый маршрут из Хатанги до Северного полюса. Ранее туристам приходилось лететь туда через Шпицберген или использовать ледокол. С 2024 года туры РГО на Северный полюс через возрожденный ледовый лагерь Барнео, который является дрейфующей станцией, будут начинаться в Хатанге.

Первая туристическая экспедиция к Северному полюсу по новому маршруту через Хатангу планируется отправиться уже весной 2024 года. Организаторы отмечают, что этот маршрут вызывает большой интерес у китайских туристов. Однако Хатанга интересна не только как транзитное место для путешествия на Северный полюс, но и сама по себе, подчеркивает Наталия Белякова.

РГО разработало и запустило в этом году несколько туристических маршрутов, с фокусом на Хатанге. Например, в их числе летний фотосафари «Затерянный мир Анабара: от оленя до тайменя» и маршрут «Кладоискатели: водовороты и самоцветы Анабара». Стоимость таких туров составляет от 350 до 450 тысяч рублей на человека.

Ранее 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после 24-часового секса с женой.

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