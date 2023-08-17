В СПЧ оценили идею ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Идея ввести кредитную амнистию для семей с детьми является актуальной, однако, требует дополнительной проработки и введения определенных критериев для тех, кто сможет ей воспользоваться. Об этом в беседе с телеканалом «360» сказал член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

По его мнению, граждане могут начать специально создавать условия для получения доступа к невозвратным кредитам. Этим вызвана необходимость проработки критериев, которые исключат случаи злоупотребления.

«Например, отец был единственным кормильцем. Он лишается работы. Но у семьи есть кредит. В этой ситуации понятно, что многодетные с кредитом даже квартиру не смогут заложить. Вот в этой ситуации такое решение нужно», — пояснил Кабанов.

Однако асоциальные семьи, которые отказываются возвращать займы, под данные критерии попадать не должны, добавил член СПЧ.

С инициативой ввести кредитную амнистию для семей, у которых есть дети, 17 августа выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, более 80% бедных граждан России составляют такие семьи. Поэтому данная категория граждан требует повышенных мер господдержки, считает она.

Ранее стало известно, что молодые семьи в России стали потреблять нетипично меньше продуктов питания.