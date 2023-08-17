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Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, ждут новые трудности

РБК: выполняющие рейсы в РФ авиакомпании ждут трудности после отключения от SITA

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Shutterstock

Авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию или из нее, могут ждать новые трудности при организации полетов из-за отключения от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA) в сентябре этого года. Об этом сообщает РБК.

Канал SITA представляет из себя «авиационный SWIFT» — традиционный и наиболее распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена данными, например, между авиакомпаниями и аэропортами.

Как пишет РБК, после отключения от SITA российские авиакомпании больше не смогут передавать через шлюзы швейцарской компании сведения о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов.

В Минтрансе заявили, что для международных перевозок предстоит обеспечить обмен данными между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи.

До этого сообщалось, что более 1,2 тысячи российских туристов застряли на турецком курорте в Анталье из-за отмены рейсов российского авиаперевозчика Red Wings.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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