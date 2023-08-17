В России могут запретить размещать АЗС рядом с ТЦ и рынками

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину после недавней трагедии в Махачкале, в котором он предложил пересмотреть правила размещения АЗС в стране и запретить размещать эти объекты рядом с местами массового скопления людей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

По мнению депутата, необходимо оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство, как отметил он, потенциально очень опасно.

«Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 м — недостаточно, так как гибнут люди», — сказал парламентарий в беседе с изданием.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал данную инициативу. Он согласился с тем, что нужно ввести запрет на размещение АЗС рядом с жилыми домами.

«Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало. Однажды в Москве я увидел АЗС на Бережковской набережной, чуть ли не на проезжей части, рядом с жилыми домами. Потом ее, правда, убрали», — сказал «Известиям» Арефьев.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов доложил ему об инциденте со взрывом на АЗС в Махачкале.

Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.