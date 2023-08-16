Украина отказалась от переговоров о транзите газа из России

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что его страна не собирается вести переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами», – сказал министр.

По его мнению, 2024 год «будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа».

До этого ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта. По его словам, это может случиться из-за серьезных претензий сторон.

25 апреля офис президента Украины Владимира Зеленского предложил запретить прямые поставки российского газа в Евросоюз в обход территории Украины. Тогда отмечалось, что данная мера направлена на прекращение использования «Турецкого потока» для поставки российского газа в Европу.

Транзитный контракт между Москвой и Киевом действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее директор центра экономики отраслей ТЭК фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян назвал выручку «Газпрома» от транзита газа через Украину.