В России рассказали, как курс рубля повлиял на падение рынка акций

Падение индекса российских акций — индекс Мосбиржи — до недельного минимума вызвано снижением цен на нефть и укреплением курса рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Российский рынок акций с открытия устремился вниз, обновив недельный минимум — 3 015,57 пункта. Давление на индекс Мосбиржи оказывает негативное сочетание слабости нефти и укрепления рубля. К текущему моменту наши фондовые индикаторы отскочили от достигнутых минимумов, пытаясь развить восстановление», — сказал он.

Если нефтяные цены перейдут к росту, а курс рубля останется недалеко от текущих уровней, индекс Мосбиржи способен продолжить восходящую коррекцию и зафиксируется на отметке 3100 пунктов, считает он.

По словам Бабина, курс рубля на торгах Мосбиржи после позитивного старта сдал позиции, но вскоре восстановился. На открытии основных торгов произошла еще одна просадка, рубль символически обновил дневной минимум, но быстро перешел к умеренному укреплению. На 16:15 мск доллар торгуется выше 95 рублей, евро — выше 104 рублей.

«Поддержку рублю оказывает информация о том, что власти обсуждают с крупными экспортерами различные меры по стабилизации курса национальной валюты», — уточнил эксперт.

По его словам, фактор налогового периода также уже может оказывать позитивное влияние на рубль. Скорее всего, многие экспортеры заранее продают иностранную валюту для фискальных выплат, не дожидаясь более высокого курса рубля, подытожил он.

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