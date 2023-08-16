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Мишустин поручил снизить цену самолета «Байкал»

Мишустин поручил снизить стоимость строительства легкого самолета «Байкал»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа дал поручения Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития до 25 сентября сделать предложения по снижению стоимости производства легкого самолета «Байкал». Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Минпромторгу, Минтрансу, Минфину и Минвостокразвития совместно с другими заинтересованными организациями нужно представить предложения о снижении стоимости строительства воздушных судов, уменьшении лизинговых платежей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь также идет об уменьшении «аэропортовых сборов для социально значимых перевозок по Дальнему Востоку».

До этого главный инженер барановичского предприятия «558-й авиационный ремонтный завод» Андрей Тучин заявлял, что Россия и Белоруссия планируют создать совместный самолет. Создание и производство белорусско-российского пассажирского самолета находится на стадии межправительственного согласования.

Ранее в АвтоВАЗе допустили возможность использования труда заключенных.

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