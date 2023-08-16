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Энергетик прогнозирует продолжение энергетического кризиса в ЕС

Энергетик Фролов счел преждевременными надежды на конец энергокризиса в ЕС

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РИА «Новости»

Цены на газ в Европе продолжат рост и после завершения забастовок в Австралии, и говорить об окончании энергокризиса рано. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Фактор Австралии, мягко говоря, не единственный влияющий на рынок Европы», — подчеркнул эксперт.

По его словам, если посмотреть объемы поставок из Австралии в ЕС, то станет ясно: они примерно равны тому, что за сутки страны получают из России через «Турецкий поток».

Эксперт пояснил, что главным потребителем австралийского газа являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона — КНР, Южная Корея и Япония. Но в 2022 году газ подорожал, и объемы закупок сократили. Это высвободило дополнительные объемы, которые поставили в Европу.

Энергетик пришел к выводу, что даже после завершения забастовок в Австралии проблемы для Европы не исчезнут. Объем энергодефицита в Европе будет зависеть от того, насколько решит увеличить спрос Китай.

«Так что говорить об окончании энергетического кризиса для Европы преждевременно», — резюмировал эксперт.

В конце июля МИД Турции не исключили кризиса в Европе из-за ситуации с газом.

Ранее сообщалось, что европейцы могут остаться без газа из-за США.

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