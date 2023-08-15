Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пентагон прокомментировал информацию о «военных решениях» для экспорта украинского зерна

В Пентагоне заявили, что США не имеют военные возможности в Черном море

close
100%
Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты не располагают военными возможностями в Черном море. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя вопрос о возможности «военных решений» для экспорта зерна с Украины, передает ТАСС.

«У нас нет каких-либо средств в Черном море... У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать», — сказала она.

Сингх также отметила, что Вашингтон не стремится к войне с Россией.

15 августа газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщала, что США рассматривают варианты «военного решения» защиты судов в рамках экспорта сельхозпродукции с Украины через дунайские порты.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами Восточной Европы о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. Отмечалось, что поддерживаемый Вашингтоном план предусматривает, что к октябрю Украина «увеличит мощности» по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай.

Накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турецких СМИ, писала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ожидаемого визита российского лидера Владимира Путина планирует достичь соглашения о разблокировании поставок на мировые рынки украинской сельскохозяйственной продукции через черноморские порты.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях