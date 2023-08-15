Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Самолеты SSJ могут начать производить в Индии

Глава ОАК Слюсарь: cамолеты SSJ могут начать производить в Индии

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может начать производство самолетов SSJ 100 на заводе HAL в Индии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Мы в достаточно короткие сроки смогли бы там самолет SSJ начать производить для индийского рынка», — заявил он.

Слюсарь отметил, что на заводе HAL производятся самолеты для индийских ВВС, в том числе самолеты Су-30. По его словам, на заводе сделано более 270 самолетов, там есть большая база и обученный персонал.

В мае Госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения о том, что парк самолетов SSJ-100 сократится в пять раз к 2030 году. В госкорпорации уточнили, что Объединенная авиастроительная корпорация, «Иркут» (входят в «Ростех») и другие компании делают все, чтобы Россия была обеспечена самолетами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать.

Ранее ОАК представила производственные планы до 2026 года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях