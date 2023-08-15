Самолеты SSJ могут начать производить в Индии

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может начать производство самолетов SSJ 100 на заводе HAL в Индии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Мы в достаточно короткие сроки смогли бы там самолет SSJ начать производить для индийского рынка», — заявил он.

Слюсарь отметил, что на заводе HAL производятся самолеты для индийских ВВС, в том числе самолеты Су-30. По его словам, на заводе сделано более 270 самолетов, там есть большая база и обученный персонал.

В мае Госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения о том, что парк самолетов SSJ-100 сократится в пять раз к 2030 году. В госкорпорации уточнили, что Объединенная авиастроительная корпорация, «Иркут» (входят в «Ростех») и другие компании делают все, чтобы Россия была обеспечена самолетами, а текущий парк обслуживался и продолжал летать.

Ранее ОАК представила производственные планы до 2026 года.