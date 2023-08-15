Экономист объяснил, на каких категориях граждан отразится повышение ключевой ставки

Представители малого и среднего бизнеса в России столкнутся со сложностями в связи с решением Центрального банка России повысить ключевую ставку. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

«Депозиты становятся дороже, то есть более доходными, что прежде всего важно для тех, кто будет выводить деньги из иностранной валюты на фоне укрепления рубля <...>. Одновременно с этим кредит становится дороже. Это вызовет сложности для малого и среднего бизнеса, сложности для ипотечников, особенно для новых», — пояснил экономист.

Однако, по его словам, одновременно будет оказано давление на завышенные цены на рынке недвижимости в стране. При этом Колташов уточнил, что решение поднять ставку не отразится на российской национальной валюте.

15 августа Центробанк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации, передавала «Москва 24».

После этого ВТБ и «Почта Банк» решили повысить ставки по сберегательным продуктам.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как может повлиять на курс рубля резкое повышение ключевой ставки.