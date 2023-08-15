Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, на каких категориях граждан отразится повышение ключевой ставки

Экономист Колташов: повышение ключевой ставки до 12% отразится на ипотечниках

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Представители малого и среднего бизнеса в России столкнутся со сложностями в связи с решением Центрального банка России повысить ключевую ставку. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

«Депозиты становятся дороже, то есть более доходными, что прежде всего важно для тех, кто будет выводить деньги из иностранной валюты на фоне укрепления рубля <...>. Одновременно с этим кредит становится дороже. Это вызовет сложности для малого и среднего бизнеса, сложности для ипотечников, особенно для новых», — пояснил экономист.

Однако, по его словам, одновременно будет оказано давление на завышенные цены на рынке недвижимости в стране. При этом Колташов уточнил, что решение поднять ставку не отразится на российской национальной валюте.

15 августа Центробанк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации, передавала «Москва 24».

После этого ВТБ и «Почта Банк» решили повысить ставки по сберегательным продуктам.

Ранее экс-глава ЦБ рассказал, как может повлиять на курс рубля резкое повышение ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях