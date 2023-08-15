Экс-глава ЦБ рассказал, как может повлиять на курс рубля резкое повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 12% годовых поможет зафиксировать сложившееся положение до ребалансировки на рынках, но не приведет укреплению рубля. Такое мнение выразил в беседе с «Газетой.Ru» бывший глава Центрального банка России Сергей Дубинин. По его словам, повышение ключевой ставки сможет поддерживать курс 90-95 рублей за доллар в течение нескольких месяцев.

«Я считаю, что у Центрального банка очень небольшое пространство для маневра. Главное, что они могли — это именно повысить ключевую ставку, что автоматически не приведет к укреплению рубля. Скорее, просто зафиксирует какой-то период, сложившееся положение, пока не произойдет вновь ребалансировка на рынках и не выяснится, кто как себя чувствует с этой новой стоимостью кредита. Импортёры могут затормозиться с покупками по официальному и параллельному импорту, чтобы разобраться, смогут ли они теперь продать свою продукцию, которую они уже наметили к ввозу. Меры ЦБ достаточны, чтобы поддерживать в течение нескольких месяцев тот коридор, который обозначен был Максимом Орешкиным, между 90-95 рублей за доллар, но возвращения к цифре 50-60 рублей явно здесь не будет», — сказал он.

Дубинин отметил, что еще одним инструментом для укрепления рубля может стать продажа всего объема валютной выручки. При этом, по его словам, сложность может возникнуть с проведением продаж через банки, которые не находятся под санкциями.

«В настоящий момент экспортеры — нефтяные компании, нефть и нефтепродукты, Газпром тоже, плюс компании, которые работают по сжиженному газу — оставляют часть валютной выручки, не продавая внутри России, чтобы иметь доступ к долларам и не покупать снова на рынке. Внутри России, когда нужно оплачивать собственные многочисленные затраты, по техническому оборудованию, по транспортировке. Им разрешили оставлять часть этой видимо, значительной, выручки, в офшорах, там, где вряд ли она может быть арестована в ходе санкций. Можно, конечно, ввести такое правило, которое потребует все это продавать сначала в России, а потом заново покупать. Технологически это связано, конечно, еще с тем, через какие банки все проводить, которые не находятся под санкциями. Это тоже сложность, которой, в общем, сейчас удается избегать. Я думаю, что сейчас не только Банк России, но и правительство, взяли определенную паузу: резкое, достаточно шоковое повышение ставки, замедление операций по покупке долларов и конвертации долларов в рубль»», — пояснил он.

15 августа Центральный банк России повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. В ЦБ объяснили, что такое решение направлено на обеспечение динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации в дальнейшем. После повышения ключевой ставки курс рубля снизился до 98 рублей за доллар. Позже руководство Банка России допустило повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.