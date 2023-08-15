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Рубль возобновил падение к доллару и евро после повышения ключевой ставки ЦБ

Курс рубля снизился до 98 рублей за доллар после повышения ключевой ставки

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Курс рубля сдержанно отреагировал на решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12% годовых на внеочередном заседании совета директоров, почти сразу возобновив падение. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ о повышении ключевой ставки на 350 б.п., до 12% по итогам внеочередного заседания. Доллар сразу после решения отошел ниже 97 рублей, евро отступил ниже 105 рублей, юань – к 13,3 рублям. Но уже спустя 15-20 минут валюты начали «отжиматься»», — рассказал Бахтин.

В частности, после коррекции доллар вернулся на отметку 98 рублей, евро — 107,3 рубля.

По словам Бахтина, текущая реакция курса рубля на итоги заседания ЦБ связана с тем, что основное движение было реализовано еще накануне, когда появились сообщения о внеочередной встрече руководства регулятора.

«Не исключено, что регулятору придется также корректировать нормативы возврата экспортной выручки и возвращать ограничения на вывоз капитала, чтобы привести курсовые значения ближе к фундаментально обоснованным уровням. Для доллара это 85-90 рублей», — считает Бахтин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что поводом для внеочередного заседания стало быстрое ослабление курса российской валюты в 2023 году. Он уточнил, что с начала года курс рубля упал по отношению к доллару на 40%, к евро — на 44%.

ЦБ РФ объяснил свое решение повысить ключевую ставку сразу до 12% ростом инфляции (по оценке на 7 августа составила 4,4% в годовом выражении при цели в 4%), инфляционных ожиданий населения и превышением спроса над возможностями расширения выпуска, что формирует повышенный спрос на импортную продукцию.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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