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Рубль перешел к росту против доллара, евро и юаня

Рубль перешел к росту после анонса заседания ЦБ РФ по ключевой ставке

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Depositphotos

Рубль стал укрепляться после сообщения о внеочередном заседании Центрального банка РФ по ключевой ставке, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 17:37 мск снизился на 71 копейку, до 98,72 руб., евро — на 1 руб., до 107,78 руб., юань — на 19 коп., до 13,51 руб.

Ранее стало известно, что Центробанк России 15 августа проведет внеочередное заседание по ключевой ставке.

В понедельник курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года.

14 августа в ЦБ РФ сообщили, что Центральный банк все еще не видит каких-либо угроз для финансовой стабильности в связи с падением курса рубля. При этом в Центробанке не исключили, что обсудят возможность повышения ключевой ставки.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что туристы из России «не испытывают шокового давления» из-за роста курсов доллара и евро.

Подробнее о ситуации с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

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