Россиянам рассказали о подорожавших турах за границу

Поездки за границу для россиян могут стать дороже на фоне ослабления курса рубля, при этом минимальная стоимость тура уже превысила 160 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

По его словам, в связи с динамикой валютного курса цены на заграничные путешествия выходят за рамки.

«Сейчас за тысячу долларов слетать на двоих никуда невозможно, туров по 40–50 тыс. рублей не существует. 160–180 тыс. нужно минимум», — пояснил Мурадян.

Как добавил Мурадян, несмотря на то, что подорожание затрагивает любые путешествия, основной ценовой удар приходится по бюджетным турам среднего класса. Подразумеваются поездки в Турцию, Египет, ОАЭ, Индию и ряд других направлений.

Также вице-президент АТОР заметил, что тренд на рост цен наблюдается с мая.

В понедельник, 14 августа, курс доллара превысил 101 рубль с 23 марта 2022 года. Помимо того, курс евро превысил 111 рублей.

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