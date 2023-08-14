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«Росатом» объявил о строительстве АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

Глава «Росатома» Лихачев: будем строить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке

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kremlin.ru

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что «Росатом» планирует построить АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток», — сказал он.

31 июля первый заместитель генерального директора АО «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Алексей Дуб заявлял, что научные исследования «Росатома» по четвертому федеральному проекту комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий дадут возможность обосновать срок службы новых материалов для перспективных реакторных технологий до 60 лет.

До этого Алексей Лихачев назвал состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью безопасным поскольку уровень радиации вокруг объекта соответствует норме.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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