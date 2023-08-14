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На Украине рассказали об импорте электроэнергии

В Минэнерго сообщили об увеличении Украиной импорта электроэнергии

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Unsplash

Украина сейчас продолжает импортировать электроэнергию из-за рубежа, при этом добившись увеличения объема поставок за одни сутки. Об этом заявили в Минэнерго страны на странице в социальной сети.

«Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 4375 МВт·ч. Экспорт отсутствует», — уточнили в украинском министерстве энергетики.

Как уточняется, в пятницу, 11 августа, импорт составлял 2961 МВт·ч.

В ведомстве обратили внимание, что по технологическим причинам 12 и 13 августа шесть раз выключались линии электропередачи и подстанции «Укрэнерго». Данные объекты расположены в Волынской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

До этого «Укрэнерго» сообщила о возобновлении импорта энергии из Словакии в пиковые часы нагрузки.

Также в июле стало известно, что на Украине из-за грозы без электроэнергии остались более 300 населенных пунктов.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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