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В Евросоюзе рассказали, сколько финансовой помощи в общей сложности ЕС направил Украине

Стано: Евросоюз направил Украине совокупную помощь на €20 млрд с начала СВО

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Global Look Press

Совокупная помощь Украине от Евросоюза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Об этом газете «Известия» заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По его словам, эта сумма включает в себя «двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира в размере €5,6 млрд».

Согласно информации Кильского института мировой экономики, Германия является лидером среди стран Европы в поставках Украине вооружения. С февраля прошлого года германское правительство поставило украинской армии оружия на сумму около €7,5 млрд. После ФРГ идут Польша, Нидерланды, Дания и Швеция. По данным газеты, их военные расходы на поддержку Вооруженных сил Украины составили больше €1 млрд.

При этом первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа усомнился в качестве отправленного ВСУ вооружения.

«Оружия поставляется много, суммы большие, но также много вопросов по качеству оружия и возможности его эксплуатации. Ведь этим оружием надо уметь пользоваться», — сказал он.

Накануне бывший министр финансов Украины и посол страны в США Оксана Маркарова заявляла, что в Киеве не все уверены в поддержке Соединенных Штатов и ее долговечности.

12 августа лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино писал в социальных сетях, что Соединенные Штаты погружаются в упадок, однако продолжают оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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