Байден попросил конгресс США выделить $13 млрд Киеву

Президент Соединенных Штатов Джо Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Около $9,5 млрд <...> для Украины и на восполнение запасов Министерства обороны, а также $3,6 млрд на военную <...> поддержку», — говорится в заявлении.

Согласно опубликованной таблице, американский лидер запрашивает на оборонную помощь Киеву $13,1 млрд.

До этого сообщалось, что Байден 10 августа направит запрос в конгресс США о направлении более $13 млрд дополнительно в качестве экстренной помощи Украине.

В свою очередь, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.