Крупнейшую экономику Европы предупредили о риске дефицита газа до 2027 года

Германия столкнется с дефицитом газа до начала 2027 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкой Ассоциации операторов газохранилищ (INES). Ее исполнительный директор Себастьян Блешке уточнил, что такая проблема может возникнуть у крупнейшей экономики Европы при отсутствии новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), хранилищ и газопроводов.

Сейчас газовые хранилища Германии заполнены на 90% от их суммарной вместимости. Но холодная погода в следующий отопительный сезон может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны.

«Опасность нехватки газа при низких температурах сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 годов, если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», — спрогнозировал Блешке.

Активное строительство топливной инфраструктуры началось в Германии в прошлом году на фоне резкого сокращения трубопроводных поставок из России. Берлин начал закупать трубопроводный газ из Норвегии и Нидерландов, а также нарастил поставки сжиженного природного газа и угля. Наращивание мощностей нужно продолжить в этом году, подытожили в INES.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол в начале июля предупредил, что этой зимой может наблюдаться значительный рост цен на энергоносители, если зима будет суровой. Накануне цены на газ в Европе достигли максимума за последние пару месяцев. Стоимость сентябрьского фьючерса на природный газ на хабе TTF, расположенном в Нидерландах, выросла на 31,7% до $471,7 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. В четверг на торгах она опустилась до $443,52 за тысячу кубов.

Ранее Европе предрекли дальнейшую деиндустриализацию из-за высоких цен на газ.