Рост курса валют ударит по ценам в строительной отрасли

Рост курса иностранных валют приведет к удорожанию строительных материалов и оборудования, завозимых в Россию из-за рубежа. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, сейчас ведомство совместно с другими министерствами и заказчиками оценивает, как именно вырастут цены на различные позиции. Файзуллин отметил, что подорожание коснется импортного оборудования, техники, медоборудования, светового и звукового оснащения.

«Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет», — уточнил Файзуллин

Вместе с тем министр подчеркнул, что в российском строительстве используется порядка 95% материалов отечественного производства. По его словам, не ожидается резкого удорожания стоимости квадратного метра недвижимости.

Напомним, 9 августа курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта текущего года, доллар превысил 98 рублей. Укрепление иностранных валют уже привело к росту цен на ряд товаров, в том числе электронику и бытовую технику.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.