Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рост курса валют ударит по ценам в строительной отрасли

Минстрой предупредил об удорожании стройматериалов из-за роста курса валют

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Рост курса иностранных валют приведет к удорожанию строительных материалов и оборудования, завозимых в Россию из-за рубежа. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, сейчас ведомство совместно с другими министерствами и заказчиками оценивает, как именно вырастут цены на различные позиции. Файзуллин отметил, что подорожание коснется импортного оборудования, техники, медоборудования, светового и звукового оснащения.

«Они сейчас внимательно смотрятся, и оценивается их изменения стоимости в сторону увеличения в связи с изменением курса. Конечно, какое-то удорожание будет», — уточнил Файзуллин

Вместе с тем министр подчеркнул, что в российском строительстве используется порядка 95% материалов отечественного производства. По его словам, не ожидается резкого удорожания стоимости квадратного метра недвижимости.

Напомним, 9 августа курс евро поднялся выше 107 рублей впервые с марта текущего года, доллар превысил 98 рублей. Укрепление иностранных валют уже привело к росту цен на ряд товаров, в том числе электронику и бытовую технику.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях