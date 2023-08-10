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ФСИН заявила, что бизнес заинтересован в труде заключенных

«Ведомости»: во ФСИН сообщили о высоком спросе бизнеса на труд осужденных

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что бизнес проявляет интерес к использованию труду заключенных и привлекает к работе 99% осужденных на принудительные работы, передает »Ведомости».

По данным службы, сейчас суммарно трудовую повинность отбывают 35,3 тыс. заключенных, из них 9300 человек работают в частных компаниях, а остальные 26 тыс. — в 1700 организациях на принудительных работах. Сообщается, что на начало 2023 года было создано свыше 300 исправительных центров, где могут быть заняты 40 тыс. заключенных, а к 2024 году планируется довести количество мест для отбывания наказания в виде принудительных работ до 80 тыс.

По данным ФСИН, использование труда заключенных становится «эффективным способом устранения дефицита трудовых ресурсов».

С 1 октября 2023 года привлекать заключенных на работу смогут индивидуальные предприниматели. Сейчас исправительные центры в виде общежитий могут создаваться при предприятиях.

Ранее глава АвтоВАЗа заявил, что концерн рассматривает возможность привлечь к труду заключенных.

Ранее сообщалось, что более 100 помилованных после службы в ЧВК «Вагнер» заключенных вернулись из зоны СВО.

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