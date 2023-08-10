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Российские блогеры нарастили рекламную активность

«Известия»: с уходом зарубежных брендов рекламная активность в блогосфере выросла

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Depositphotos

После отключения российского сегмента зарубежных соцсетей от монетизации контента отечественные блогеры направили ресурсы на развитие аккаунтов на других платформах, а также увеличили количество рекламных интеграций. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам генерального директора коммуникационного агентства Win2Win Communications Екатерины Пикерсгиль, многие блогеры выбрали для себя две основные площадки, на которых они могут продолжать свою деятельность — это «ВКонтакте» и Telegram. Первая привлекает инфлюенсеров за счет множества различных форматов, например, которые заменяют TikTok и YouTube.

Пикерсгиль подчеркнула, что для каждой площадки блогеры предлагают разные форматы рекламных интеграций.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал, что в отдельных направлениях доходы блогеров сократились на 50-80%, но ситуация постепенно менялась, когда инфлюенсеры начали переходить в Telegram и «ВКонтакте». Одновременно с этим рекламодатели начали пересматривать стратегии и направлять бюджеты в эти соцсети.

Генеральный директор платформы для блогеров и рекламодателей Epicstars Денис Волков утверждает, что с уходом зарубежных брендов активность в блогосфере выросла за счет российских рекламодателей, стремящихся занять освобождающиеся ниши. Это ситуацию «почувствовали» инфлюенсеры и начали быстро и более активно сотрудничать с ними.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в России нужно ужесточить наказание для блогеров, которые ведут «откровенно антиправительственную деятельность».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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