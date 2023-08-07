В РФ могут освободить от обязательств по кредитам поручителей погибших участников СВО

В Государственную думу внесен законопроект, освобождающий от обязательств по кредитам поручителей граждан, погибших или получивших серьезные ранение при участии в специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Соответствующая инициатива подготовлена Рабочей группой по СВО, уточнил парламентарий.

В настоящее время с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью. Однако, с поручительством по кредиту при отсутствии законодательных ограничений обязательства поручителя возлагаются на его наследников.

Турчак подчеркнул, что такой подход несправедлив.

«Обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации», — рассказал сенатор.

В июне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказывал «Газете.Ru», что в Госдуме разрабатывается законопроект о погашении военной ипотеки погибших в ходе СВО «Росвоенипотекой», а не банками.

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