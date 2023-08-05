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В Турции допустили, что Путин и Эрдоган обсудят на встрече газовый хаб

CNN Turk: проект газового хаба могут обсудить во время визита Путина в Турцию

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Alexander Zemlianichenko/AP

Проект строительства газового хаба могут обсудить во время планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию, сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на источник.

По информации телеканала, встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована на август.

«В ходе встречи Эрдогана и Путина будут обсуждаться вопросы возобновления действия соглашения о «зерновом коридоре», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что президенты двух стран обсудят создание газового хаба и прочие энергетические проекты, а также урегулирование конфликта на Украине.

До этого Эрдоган говорил, что его страна находится на одной стороне с РФ в ситуации с зерновой сделкой.

Он добавил, что точная дата визита Путина в Турцию еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. 2 августа российский и турецкий президенты провели телефонный разговор.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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