Мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

Согласно сообщению, комитет призвал все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться механизма компенсации. Отмечается, что JMMC рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2023 года.

В ОПЕК также указали, что комитет подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года. Кроме того, JMMC выразил благодарность РФ за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки в сентябре.

Следующее, 50-е заседание JMMC запланировано на 4 октября 2023 года.

До этого агентство Reuters сообщало, что комитет ОПЕК+ по мониторингу рынка вряд ли внесет изменения в действующую нефтяную политику на заседании в пятницу. По словам одного из собеседников агентства, повышение цен на нефть является причиной, по которой комитет, вероятно, не будет менять текущий курс. Аналитики отмечают, что ОПЕК+ может продлить действие добровольных ограничений добычи, введенных Саудовской Аравией, чтобы поддержать цены.

В июне ОПЕК+ договорилась о широкомасштабном соглашении по ограничению добычи вплоть до 2024 года. Кроме того, Саудовская Аравия взяла на себя добровольные сокращения в июле, которые впоследствии продлила на август.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.