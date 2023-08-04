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Активность Китая на рынках США снизилась до 17-летнего минимума

FT: объем сделок Китая в США упал до минимального уровня с 2006 года

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Global Look Press

Активность Китая на рынке сделок в США упала до минимального за 17 лет уровня, пишет Financial Times, ссылаясь на данные аналитической платформы Dealogic.

В публикации говорится, что объем капиталовложений со стороны Китая, включая сферу слияний, снизился до $221 миллиона впервые с 2006 года. В прошлом году он составлял $ 3,4 миллиарда.

По данным издания, китайские компании вместо Соединенных Штатов и Европы предпочитают рынки других стран. Эксперты полагают, что на трансграничную финансовую активность влияет геополитическая напряженность и обострение отношений между странами.

Ранее обозреватель китайской газеты South China Morning Post (SCMP) Питер Чанг написал, что тяжелая внутриполитическая обстановка в США и неправильная оценка, даваемая Китаю, приведут Америку к самоуничтожению.

2 августа в Вашингтоне прошла встреча между представителями Пентагона и МИД Китая.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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