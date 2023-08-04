Украинские сельхозкомпании сокращают посевы после прекращения зерновой сделки

Крупнейшие украинские сельскохозяйственные компании сокращают посевные площади после выхода России из зерновой инициативы и блокирования ею основного экспортного коридора через Черное море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинских аграриев.

Возможности для аграриев на Украине сужаются, у них ограниченное пространство для хранения зерновых, так как в этом году накапливается урожай, а альтернативный судоходный коридор вдоль Дуная не имеет пропускной способности, пишет агентство.

Украинские агропредприятия IMC и HarvEast уже сокращают посевы пшеницы. IMC планирует выращивать почти на треть меньше, также предприятие решило не сажать озимый рапс.

«В настоящее время продать зерно невозможно, потому что цены ниже себестоимости», — сказал Bloomberg генеральный директор IMC Алекс Лисситса.

По данным Международного совета по зерну, общий объем производства зерна на Украине в этом году уже упал на 37% по сравнению с уровнем до 2022 года. Теперь закрытие Черноморского коридора угрожает ограничить поставки пшеницы до конца 2024 года, пишет агентство.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев и Загреб достигли договоренности об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.