В России оценили дальнейшую динамику курса рубля

Сейчас нет признаков завершения цикла падения курса рубля, но нацвалюта может укрепиться в четвертом квартале. Такой прогноз газете «Известия» дали финансовые аналитики.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев допустил укрепление рубля поcле заседания Центробанка РФ 15 сентября, на котором возможно повышение ключевой ставки. До этого момента российская валюта продолжит слабеть по отношению к мировым, допустил он.

«Рынок удерживает растущий тренд доллара, евро, юаня по направлению к уровням 95, 105 и 13,3 рубля соответственно. Там возможна пауза и стабилизация котировок с отклонением 1–3 рубля», — отметил эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов спрогнозировал курс доллара летом в диапазоне 91-96 рублей, а евро — 102–106 рублей. Финансист не исключил возвращения курса к 88-90 рублей за доллар и 98-100 рублей за евро к осени. По его словам, рубль укрепится, если будет решена проблема с продажей значительной части выручки экспортеров за границей, а эта зима в Европе будет холоднее зимы 2022–2023 годов. Юань к сентябрю будет торговаться на уровне 12,25–13,25 рубля, считает Маслов.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ключевым фактором, определяющим курс рубля сейчас, остается сальдо платежного баланса (остаток разницы между входящими поступлениями в государство из-за границы и исходящими платежами за границу. — «Газета.Ru»). Его положительной суммы по-прежнему не хватает даже для сдерживания нисходящей динамики нацвалюты, уточнил он.

По данным Мосбиржи на 9:46 мск, доллар торгуется на уровне 94,33 рубля, евро — 103,2775 рублей. Юань находится у отметки 13,104 рубля.

Ранее россиянам назвали правила хранения денег.