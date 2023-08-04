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Стало известно о состоянии терминала КТК в Новороссийске после атаки морских БПЛА

Нефтяной терминал КТК в Новороссийске не пострадал после атаки

Нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не пострадал в ходе атаки безэкипажных катеров на порт Новороссийска, сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании.

«На настоящий момент сообщаем, что отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют. Более подробная информация будет предоставлена позже», — указано в сообщении.

В консорциуме сообщили, что в данный момент в новороссийском порту действует запрет на движения судов.

Ранее Минобороны сообщило об атаке украинских безэкипажных катеров на базу военно-морского флота (ВМФ) России в Новороссийске, все катера были успешно поражены защитниками порта.

Местные жители сообщают, что взрыв было слышно в нескольких районах города, у некоторых автомобилей сработала сигнализация. На кадрах видно, что остановленная, предположительно, стрельбой российских моряков цель загорелась, а затем произошел мощный взрыв.

Ранее момент взрыва морского беспилотника в Новороссийске попал на видео.

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