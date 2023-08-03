Россия объявила об очередном снижении экспорта нефти в сентябре

Россия в сентябре сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки...посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — отметил вице-премьер.

Россия уже объявляла о добровольном ограничении поставок нефти за рубеж — на август. Объем снижения был выше — на 500 тыс. баррелей в день. На август также действует сокращение объема добычи топлива в стране — также на 500 тыс. баррелей в сутки. Было ли оно продлено, пока неясно.

За несколько минут до того, как Россия объявила об ограничении экспорта в сентябре, Саудовская Аравия выступила с заявлением о продлении добровольного сокращения добычи нефти — на 1 млн баррелей в сутки. Этот объем снижения будет действовать на сентябрь. До этого добровольное снижение было рассчитано сначала на июль, затем продлено на август.

В апреле страны ОПЕК+, включая Россию, объявили о решении планомерно продолжить сокращение нефтедобычи. Об этом сообщили Саудовская Аравия, Казахстан, ОАЭ, Оман, Кувейт, Ирак и Алжир. В июне ОПЕК+ договорился о том, что сократит общий уровень добычи нефти и с 2024 года.

Ранее в США допустили падение доходов ОПЕК от экспорта нефти.