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В США признали прочность российской экономики перед санкциями Запада

WSJ: экономика России показала свою прочность перед санкциями Запада

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Shutterstock

Экономика России выдержала испытание санкциями, которые были введены западными странами после начала специальной военной операции на Украине, и показала свою прочность. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что «провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала спецоперации на Украине, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

Также по информации газеты, изначально у РФ имелись проблемы с импортом микрочипов, однако Москва решила их и в настоящее время может наносить удары высокоточным оружием каждый день. Кроме того, несмотря на ввод ограничений на продажу российской нефти, ее все также продолжают покупать, добыча углеводородов снизилась только незначительно.

Эксперты считают, что устойчивость экономики России вызвана значительными вливаниями со стороны государства, развитием военно-промышленного комплекса и переориентацией внешней торговли на Восток, в частности Индию и Китай.

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад рассчитывает добиться развала экономики России, создавая дополнительные социальные проблемы, но введенные им санкции не принесли какого-либо результата.

До этого заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус говорил, что американские власти продолжат усиливать и вводить новые санкции в отношении России из-за ее действий на Украине столько, сколько потребуется.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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