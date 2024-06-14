Наемников «Грузинского легиона» тренировали инструкторы Запада

Наемников из «Грузинского национального легиона» тренировали инструкторы из стран НАТО, а также Новой Зеландии. Об этом рассказал попавший в плен участник «легиона» в видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ РФ, передает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что подписал контракт на один месяц, после чего ему выдали автомат и пистолет Макарова. Его и сослуживцев в Лиман в Николаевской области.

«Приехал командир — Вако Суладзе, познакомился с нами, пообщался. Через пару дней мы уже поехали на полигоны, тренировались», — рассказал наемник.

По его словам, на полигонах были инструкторы из Европы и стран НАТО, в частности из Швеции, а также инструкторы из Новой Зеландии. Они учили наемников тактике, пользованию дронами, как передвигаться группами по два или три человека, проводить штурмы.

14 июня Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове-на-Дону, постановил признать «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) террористической организацией.

По данным ФСБ, террористическая организация была создана в 2014 году под руководством главного управления разведки министерства обороны Украины. При этом в настоящее время этот легион является наиболее крупным вооруженным формированием, которое комплектуется по национальному признаку, говорится в сообщении.

В Федеральной службы безопасности добавили, что члены «Грузинского легиона» принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии и причастны к организации диверсий и терактов на территории РФ, а также к пыткам российских военных.

Ранее в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм самый молодой наемник грузинского легиона ВСУ.