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Водителям рассказали о рисках при торможении двигателем

«Авилон»: торможение двигателем может привести к перегреву мотора

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Максим Блинов

Остановить автомобиль можно при помощи двигателя, однако у данного способа есть целый ряд недостатков. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Важно отметить, что способ торможения двигателем является рекомендованным вариантом в определенных случаях (в частности, на длинных и крутых спусках, при езде по скользким дорогам и т.д.), и сам по себе не представляет опасности для автомобиля. При условии, что данный метод применяется правильно и в подходящих условиях», — подчеркнул автоэксперт.

По словам Стрельбицкого, среди недостатков этого способа — возможный перегрев мотора, что может произойти на фоне высокой нагрузки. Например, при торможении на крутом склоне. Еще один минус — повышенный износ коробки передач также на фоне большой нагрузки.

Если водитель решил тормозить двигателем на скользкой дороге, то он рискует потерять контроль над машиной. Дело в том, что этот метод замедляет автомобиль, но не дает над ним такого же контроля, как торможение колесами, пояснил эксперт.

До этого россиянам назвали признаки выхода из строя генератора в машине. По словам автоэкспертов, прежде всего на поломку указывает посторонний шум, исходящий из моторного отсека. Это может быть свист или шуршание. О поломке также может говорить тусклый свет фар или подсветки в салоне, мигание света или панели приборов. Еще один тревожный сигнал — включение индикатора батареи на панели приборов.

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