В ЕС рассказали, сколько будут замороженными российские активы

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российские активы будут находиться в замороженном состоянии на период выплаты кредитов, которые будут предоставлены Украине за их счет. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, мы намерены послать мощный сигнал России. Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что доходы, которые страны ЕС получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле. Также фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине добавила, что Киев получит еще дополнительные средства для восстановления инфраструктуры страны.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что конфискация замороженных российских активов станет опасным прецедентом.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.