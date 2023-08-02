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В Башкирии развивают экологические инициативы

«Башнефть» направила на природоохранные проекты 3,6 млрд рублей

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Газета.Ru

Компания «Башнефть», которая входит в структуру «Роснефти», в первом полугодии 2023 года направила на реализацию природоохранных проектов более 3,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Такие вложения на 33% превышают аналогичный показатель прошлого периода. Как уточнили в компании, средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов.

«Башнефть» в основном регионе добычи – Башкортостане, обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 95,4%, в то время как установленный норматив составляет 95%», — говорится в сообщении.

В «Башнефти» сообщили, что продолжается работа по снижению накопления нефтесодержащих отходов с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Всего за первое полугодие 2023 года было переработано более 59 тыс. тонн нефтешламов.

Другое значимое направление природоохранной деятельности «Башнефти» – защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов. Так, работники «Башнефти» со своими семьями высадили около 25 тыс. саженцев деревьев на площади более 16 га в ходе Международной акции «Сад Памяти» и республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия». Из них 12,5 тыс. сосен высажено в Кушнаренковском и Чишминском районах, 12,5 тыс. елей – Иглинском и Аскинском районах Башкортостана.

Предполагается, что экологические инициативы «Башнефти» будут продолжены в августе и осенью 2023 года. Планируется высадить еще более 560 тысяч молодых деревьев на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа на площади 158 га. Также в водоемы Башкортостана, Ненецкого автономного округа планируется выпустить более 20 тыс. мальков рыб ценных пород.

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