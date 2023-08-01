Шесть судов направляются на Украину, несмотря на остановку зерновой сделки

По меньшей мере шесть гражданских судов вошли в Черное море и направились в сторону Украины, несмотря на прекращение действия зерновой сделки и предупреждение Министерства обороны России. Об этом пишет французская газета Monde, ссылаясь на эксперта в области open source intelligence (OSINT) Маркуса Йонссона.

Как сообщает издание, эксперт идентифицировал корабли Ams1, Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, прибывшие из Израиля, Греции и Турции/Грузии. По словам Йонсона, эти суда открыто указали пункт назначения «Украина».

Он также заявил, что другие корабли в настоящее время находятся в Черном море.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

В министерстве отметили, что это решение принято на фоне прекращения функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что страны, под чьими флагами будут следовать корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки.

Ранее Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки.