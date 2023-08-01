Индекс Мосбиржи полностью отыграл потери с 22 февраля 2022 года

По состоянию на 14:19 мск индекс Мосбиржи достиг отметки в 3108,05 пункта. К 14:36 мск главный бенчмарк скорректировался до 3103,51 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, индикатор полностью восстановил позиции после падения с начала специальной военной операции на Украине. 22 февраля 2022 года торги закрылись на отметке 3084,74 пункта.

Эксперты БКС назвали несколько ключевых факторов, которые могут продолжить поддерживать рост российского фондового рынка и индекса Мосбиржи:

— Ослабление рубля. Девальвация национальной валюты повышает конкурентоспособность и доходы экспортеров, что является существенным драйвером для индекса. Пока ожидания укрепления рубля не оправдываются.

— Высокие цены на нефть. Прогнозы цен на нефть существенно улучшились, что обеспечивает рекордную прибыльность и дивидендные выплаты нефтяных компаний. Это ключевой фактор поддержки ценных бумаг.

— Ограниченные инвестиционные альтернативы. Для российских инвесторов возможности вложений за рубежом сокращаются, а на внутреннем рынке наблюдается дефицит ликвидных бумаг. Это создает повышенный спрос на российские акции.

— Возвращение прозрачности эмитентов. Постепенно восстанавливается публикация отчетности и раскрытие планов компаний. Снижение неопределенности привлекает широкий круг инвесторов.

— Высокие дивиденды и их реинвестирование. Промежуточные дивидендные выплаты этой осени могут дать дополнительную поддержку индексу за счет реинвестирования средств в акции.

Таким образом, несмотря на внешние риски, внутренние факторы обеспечивают позитивный настрой участников рынка и потенциал для дальнейшего роста индекса Мосбиржи.

В конце июля индекс Мосбиржи вышел на максимальный с прошлого года уровень.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.