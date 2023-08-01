Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Индекс Мосбиржи полностью отыграл потери с 22 февраля 2022 года

Индекс Мосбиржи превысил отметку 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

По состоянию на 14:19 мск индекс Мосбиржи достиг отметки в 3108,05 пункта. К 14:36 мск главный бенчмарк скорректировался до 3103,51 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, индикатор полностью восстановил позиции после падения с начала специальной военной операции на Украине. 22 февраля 2022 года торги закрылись на отметке 3084,74 пункта.

Эксперты БКС назвали несколько ключевых факторов, которые могут продолжить поддерживать рост российского фондового рынка и индекса Мосбиржи:

— Ослабление рубля. Девальвация национальной валюты повышает конкурентоспособность и доходы экспортеров, что является существенным драйвером для индекса. Пока ожидания укрепления рубля не оправдываются.

— Высокие цены на нефть. Прогнозы цен на нефть существенно улучшились, что обеспечивает рекордную прибыльность и дивидендные выплаты нефтяных компаний. Это ключевой фактор поддержки ценных бумаг.

— Ограниченные инвестиционные альтернативы. Для российских инвесторов возможности вложений за рубежом сокращаются, а на внутреннем рынке наблюдается дефицит ликвидных бумаг. Это создает повышенный спрос на российские акции.

— Возвращение прозрачности эмитентов. Постепенно восстанавливается публикация отчетности и раскрытие планов компаний. Снижение неопределенности привлекает широкий круг инвесторов.

— Высокие дивиденды и их реинвестирование. Промежуточные дивидендные выплаты этой осени могут дать дополнительную поддержку индексу за счет реинвестирования средств в акции.

Таким образом, несмотря на внешние риски, внутренние факторы обеспечивают позитивный настрой участников рынка и потенциал для дальнейшего роста индекса Мосбиржи.

В конце июля индекс Мосбиржи вышел на максимальный с прошлого года уровень.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях