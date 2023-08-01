Производство в Великобритании достигло минимума из-за спада спроса

Объем производства на британских предприятиях сократился в июле самыми быстрыми темпами за семь месяцев. Это произошло из-за повышения процентных ставок британского ЦБ и сокращения числа новых заказов, сообщает агентство Reuters.

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности Великобритании от S&P Global/CIPS упал до 45,3 пункта в июле по сравнению с 46,5 пункта в июне. Это минимальное значение с мая 2020 года, хотя аналитики предполагали, что индекс упадет еще ниже — до 45 пунктов. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

По словам Роба Добсона, директора S&P Global Market Intelligence, в июле спад в обрабатывающей промышленности усугубился на фоне повышения процентных ставок британским Центробанком, избыточных запасов у покупателей и снижения внешнего спроса.

Объем новых заказов на внутреннем рынке уменьшается четвертый месяц подряд, а темпы снижения в июле были максимальными с декабря 2022 года. Экспортные заказы в июле также сокращались самыми быстрыми темпами с ноября 2021 года.

По словам Добсона, в ближайшие месяцы следует ожидать дальнейшего падения производства, занятости и закупок на фоне слабеющего внутреннего и внешнего спроса.

В то же время расходы производителей на материалы и энергию снижаются третий месяц подряд, а цены, устанавливаемые заводами, практически не изменились по сравнению с июнем. Это может понизить инфляционное давление в экономике.

В мае годовая инфляция в Британии достигла 7,1%.

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