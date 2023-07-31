Фотоаппараты Canon и Sony включили в список параллельного импорта РФ

В России включили в список разрешенных для параллельного импорта товаров фотоаппараты компаний Canon, Fujifilm и Sony, а также батарейки Duracell. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Также отмечается, что в список включили бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein и запчасти для автомобилей Isuzu.

До этого стало известно, что контактные линзы Johnson & Johnson — бренд Acuvue — не внесут в обновленный список параллельного импорта. Компания выразила готовность продолжить поставки буквально на следующий день после заявления российского ведомства о внесении бренда в список параллельного импорта. Но бесперебойные поставки — один из главных критериев невнесения продукции в перечень.

28 июля сообщалось, что в Минпромторге утвердили новый перечень товаров для параллельного импорта.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.