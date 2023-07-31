Эксперт прокомментировал ограничение на прием валюты и рублей банками РФ

Российские финансовые эксперты рассказали «Общественной службе новостей», почему банки России ограничивают прием валюты и рублей.

В частности, «Райффайзенбанк» сообщил, что с 1 августа 2023 года введет два новых ограничения на прием от клиентов-физлиц наличной иностранной валюты и рублей, передавала «Москва 24». Это один из немногих российских банков, против которого не были введены западные санкции. То есть, благодаря этому возможно проводить операции с валютой через брокера компании.

Как пишет ОСН, некоторые российские банки усложнили прием валюты на свои счета, в том числе стали брать дополнительные комиссии за операцию.

«У России за полтора последних года, с февраля прошлого года, чистый вывоз капитала [составил] $255-257 млрд. Простым языком, это вывоз капитала, но там есть и сокращение внешних кредитований российских компаний, погашение внешних займов, денежные переводы населения, и объем тех денег, которые российские компании оставили на расчетных счетах — 22-23 трлн рублей, это практически 70% федерального бюджета», — рассказал в эфире программы «Давайте разберемся» член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Ранее в Минфине России назвали предсказуемый курс рубля принципиальной позицией ведомства.