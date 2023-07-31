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Во время мятежа ЧВК «Вагнер» выросли торги между рублем и одной из криптовалют

FT: во время мятежа ЧВК «Вагнер» выросли торги между рублем и стейблкоином Tether

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Во время мятежа частной военной компании «Вагнер» вырос объем торгов между рублем и стейблкоином Tether, который привязан к доллару. Об этом пишет газета Financial Times.

Объем торгов между Tether и рублем 24 июня достиг $14,7 млн, по сравнению с днем ранее он вырос на 277%, следует из публикации. 23 июня показатель составлял $3,9 млн. На следующий день объемы торгов вновь упали ниже $3 млн.

Центробанк РФ объяснил рост объема торгов тем, что россияне вывели из местных банков более $1 млрд.

Экс-руководитель аппарата Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США Чарли Купер сказал газете, что бенефициары сделок неизвестны. Но движение рубля и Tether указывают на то, что криптовалюты используют недобросовестные лица, подчеркнул он.

Мятеж ЧВК «Вагнер», в ходе которого наемники без сопротивления взяли Ростов-на-Дону, состоялся 23-24 июня. Он начался с заявлений владельца компании Евгения Пригожина против Минобороны РФ. В нескольких регионах, в том числе в Москве, был объявлен режим контртеррористической операции. Бойцы ЧВК сбили 1 самолет и 6 вертолетов армии РФ, 15 военнослужащих были убиты. Вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин договорился с российскими федеральными властями о прекращении мятежа. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию. Дело прекратили утром 27 июня.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

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