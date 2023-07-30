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Оппозиционная партия в ФРГ предупредила о риске деиндустриализации экономики Германии

Председатель оппозиционного ХДС Мерц заявил о риске деиндустриализации ФРГ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью DPA заявил, что Германии угрожает деиндустриализация и необратимый экономический спад. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мерца, на это указывает рост безработицы, сокращение промышленного производства и рост числа банкротств на 16% в первом полугодии 2023 года.

«Это не внезапный процесс, который вызывает экономический кризис в одночасье <...> В настоящий момент происходит нечто, возможно, уже необратимое», — заявил Мерц и призвал правительство ФРГ немедленно среагировать на новую угрозу.

Ранее Reuters сообщало о прогнозах обвала экономики ФРГ на 0,3% по итогам 2023 года. В Бундесбанке сообщили, что в последующие годы ситуация начнет улучшаться. Так, в 2024 году ВВП Германии вырастет на 1,2%, а в 2025 году экономический рост составит 1,3%. При этом таких показателей удастся достичь благодаря росту заработной платы, усилению внутреннего рынка труда и укреплению курса евро.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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