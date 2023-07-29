«Пятерочки» в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя

Магазины «Пятерочка» в Санкт-Петербурге возобновили продажу алкоголя. Об этом сообщается ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании X5 Group.

Согласно заявлению ретейлера, лицензия на продажу спиртного в сети магазинов была восстановлена.

27 июля пресс-служба X5 Group сообщала о приостановке лицензии на реализацию алкоголя в «Пятерочках». Такое решение было принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности, когда несовершеннолетнему продали алкоголь в одном из магазинов. В компании указали, что штраф после этого инцидента был оплачен еще в 2020 году.

Под управлением X5 Group по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22 тыс. 682 магазина, в том числе 20 тыс. 248 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 «жестких» дискаунтеров «Чижик».

До этого «Парламентская газета» писала, что в Госдуме хотят предусмотреть ответственность в Уголовном кодексе за фальсификацию пищевых продуктов в процессе их производства или реализации. Данная инициатива содержится в проекте постановления, который подготовили после «правительственного часа» с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.